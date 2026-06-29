Novak Đoković je u maju napunio 39 godina i još uvek igra tenis. Najbolji igrač svih vremena danas počinje takmičenje na Vimbldonu gde će pokušati da dođe do 25 grend slem titule.
Mnogi se pitaju zašto se Novak u tim godinama i dalje takmiči.
To ipak mogu da razumeju samo najveći šampioni i zato je Rafael Nadal u poslednjem intervjuu za američki "CNBC" rekao da shvata zašto Đoković i dalje igra.
- Novak Đoković je i dalje ovde zato što voli ovaj sport i zato što i dalje oseća strast prema takmičenju. Dok god bude imao tu motivaciju i dok ga telo bude služilo, imaće priliku da se bori za najveće turnire. Ono što je postigao je neverovatno. Svi smo pomerili granice svojih karijera, a on to i dalje radi - rekao je Nadal, pa dodao:
- Kada neko osvoji toliko toga koliko smo mi osvojili, jedini razlog da nastavi jeste to što i dalje uživa u takmičenju i veruje da može da ostane konkurentan - objasnio je Španac.
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