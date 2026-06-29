Već prvog dana Vimbldona se desio šok. Finalistkinja Rolan Garosa Maja Hvalinska je ispala na startu trećeg grend slema sezone.

Poljakinja je u uvodnoj rundi izgubila od Tajlanđanke Manančaje Savangkajev sa 2:1, po setovima 2:6, 7:5, 6:2.

Hvalinska je senzacionalno stigla do finala Rolan Garosa u kom je poražena od Mire Andrejeve, ali je na Vimbldonu doživela veliki peh. Povredila se Poljakinja sredinom drugog seta, a nakon nesreće sa zglobom, izgubila je praktično dobijen meč.

Ubedljivo je osvojila prvi set, a onda se dogodio peh. Pri rezultatu 5:2 u drugom setu, Hvalinska je zbog nezgode usporila, pa čak propustila i meč loptu u osmom gemu, a kako nije uspela da stavi tačku i onda razmatra dalje korake, Savangkaev je iskoristila momentum i otišla ka pobedi.

Tajlanđanka će u drugom kolu igrati protiv pobednice meča Parks - Dadeni.