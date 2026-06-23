Rafael Nadal nije toliko siguran i veruje da je u njegovom vlasništvu jedan rekord koji će biti teže srušiti u budućnosti od Novakovog. To je potvrdio i u dokumentarnom filmu "Rafa".

-Možda grešim, ali mislim da će biti teže srušiti ovaj rekord nego Đokovićevih 24 grend slema - rekao je Rafael Nadal misleći na svoj rekord od 14 titula na Rolan Garosu.

Nastavio je u istom ritmu.

-Nikad se ne zna, ali da moram da se kladim, rekao bih da će biti potrebno više vremena da neko nadmaši 14 trofeja na Rolan Garosu nego 24 slema", dodao je španski teniser, koga malte niko nije mogao da pobedi na francuskoj šljaci.

Izgubio je samo četiri puta u životu na pariskoj šljaci i ima skor 112-4, pa su ga samo pobeđivali Novak Đoković (dva puta na Rolan Garosu, uz još jedan na Olimpijskim igrama), Šveđanin Robin Soderling i Aleksander Zverev iz Nemačke, koji je nedavno prvi put osvojio Grend slem i to upravo u Parizu.