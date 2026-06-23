Aktuelni svetski prvak u Moto GP šampionatu vozač Dukatija Španac Mark Markez produžio je ugovor sa italijanskom ekipom do 2028. godine, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.

Markez (33) je u Dukati stigao na kraju sezone 2024. iz ekipe Gresini. Španac je prošle godine osvojio titulu sa Dukatijem u "kraljevskoj klasi".

"Zaista sam srećan zbog novog ugovora sa Dukatijem i što ću nastaviti da budem deo ove porodice. Kada sam odlučio da se pridružim Dukatiju, bio sam uveren da je to najkonkurentniji projekat. Verovali su u mene i izgradili smo odnos zasnovan na poverenju i napornom radu. Ovim produženjem ugovora, još jednom su potvrdili ovu posvećenost, poštujući moja vremena i pružajući mi duševni mir koji mi je bio potreban da donesem pravu odluku", rekao je Markez.

Njegov prethodni ugovor sa Dukatijem bio je do kraja ove sezone.

"U našoj prvoj zajedničkoj godini, borili smo se za titulu i osvojili je. Nastavljam da se takmičim, jer volim ovaj sport i želim da postignem još ambicioznije ciljeve. Uveren sam da je ovo pravo mesto za to. Dok god sam ovde, daću sve od sebe da budućnost ofarbam u crveno", dodao je španski vozač.

Markez se trenutno nalazi na četvrtom mestu u generalnom plasmanu vozača sa 140 bodova.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 28. juna za VN Holandije u Asenu.