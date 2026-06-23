Pred meč Hrvatske i Paname, stiglo je važno upozorenje od čelnika Hrvatskog nogometnog saveza. Domaćini daju poslednje upozorenje pred izbacivanje!

Posebna pažnja usmerena je na ponašanje u fan-zonama, oko stadiona i na javnim mestima, gde organizatori očekuju desetine hiljada pristalica reprezentacija iz Evrope i Južne Amerike. Među njima će biti i veliki broj navijača sa Balkana.

Kanadske vlasti dale su posebno upozorenje o drogama i alkoholu.

Organizatori prvenstva posebno upozoravaju na:

-unošenje pirotehnike,

-izazivanje nereda,

-nasilno ponašanje,

-sukobe među navijačima,

-prekomernu upotrebu alkohola.

Prema informacijama lokalnih medija, policija će imati pojačano prisustvo u gradovima domaćinima, dok će fan-zone biti pod stalnim video-nadzorom.

Zvaničnici poručuju da neće biti tolerancije za incidente koji mogu ugroziti bezbednost drugih posetilaca. U slučaju ozbiljnijih prekršaja, navijačima prete:

-hapšenje,

-udaljavanje sa događaja,

-deportacija,

-zabrana prisustva budućim utakmicama.

Mundijal 2026. godine je jedan od najposećenijih u istoriji fudbala, a organizatori žele da izbegnu scene nereda koje su ranije obeležavale velika sportska takmičenja širom sveta.

Ostaje da se vidi kako će se Hrvati ponašati... Pretnje za izbacivanje i deportaciju su nikad jače.