Pred meč Hrvatske i Paname, stiglo je važno upozorenje od čelnika Hrvatskog nogometnog saveza. Domaćini daju poslednje upozorenje pred izbacivanje!
Posebna pažnja usmerena je na ponašanje u fan-zonama, oko stadiona i na javnim mestima, gde organizatori očekuju desetine hiljada pristalica reprezentacija iz Evrope i Južne Amerike. Među njima će biti i veliki broj navijača sa Balkana.
Kanadske vlasti dale su posebno upozorenje o drogama i alkoholu.
Organizatori prvenstva posebno upozoravaju na:
-unošenje pirotehnike,
-izazivanje nereda,
-nasilno ponašanje,
-sukobe među navijačima,
-prekomernu upotrebu alkohola.
Prema informacijama lokalnih medija, policija će imati pojačano prisustvo u gradovima domaćinima, dok će fan-zone biti pod stalnim video-nadzorom.
Zvaničnici poručuju da neće biti tolerancije za incidente koji mogu ugroziti bezbednost drugih posetilaca. U slučaju ozbiljnijih prekršaja, navijačima prete:
-hapšenje,
-udaljavanje sa događaja,
-deportacija,
-zabrana prisustva budućim utakmicama.
Mundijal 2026. godine je jedan od najposećenijih u istoriji fudbala, a organizatori žele da izbegnu scene nereda koje su ranije obeležavale velika sportska takmičenja širom sveta.
Ostaje da se vidi kako će se Hrvati ponašati... Pretnje za izbacivanje i deportaciju su nikad jače.
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