Fudbaleri Francuske pobedili su u Filadelfiji ekipu Iraka rezultatom 3:0 u meču drugog kola grupe I na Svetskom prvenstvu. Mbape je na ovoj utakmici postigao dva gola.

"Razmišljam samo o tome da pomognem mojoj ekipi. Pomažući timu, postižem golove, a kada postižete golove, naravno približavate se tom nivou", rekao je Mbape.

Utakmica između Francuske i Iraka bila je prekinuta po završetku prvog poluvremena zbog nevremena i opasnosti od grmljavine u blizini stadiona u Filadelfiji. Meč je nastavljen posle dva sata.

"Bilo je veoma teško, jer smo morali da ostanemo koncentrisani. Morali smo da ostanemo angažovani u svlačionici", naveo je kapiten francuske reprezentacije.

Mbape je do sada postigao 16 golova na svetskim prvenstvima, čime se izjednačio na drugom mestu večne liste sa Miroslavom Kloseom iz Nemačke. Rekorder je Argentinac Lionel Mesi sa 18 pogodaka.

"Leo uvek postiže golove. Ako želim da pratim ono što Leo radi, moraću da uradim još više", rekao je Mbape.

Selektor Francuske Didije Dešan izjavio je da Mbape ima kapacitet da bude bolji.

"On može da prestigne Mesija, može da prestigne Ronalda", istakao je Dešan.

U drugom meču drugog kola grupe I, selekcija Norveške je pobedila Senegal rezultatom 3:2. Prvo mesto na tabeli drži Francuska sa šest bodova, koliko ima i drugoplasirana Norveška. Ove dve reprezentacije su obezbedile plasman u šesnaestinu finala SP. Senegal i Irak su bez bodova.

U trećem kolu grupe I, koje je na programu 26. juna, sastaće se Norveška - Francuska i Irak - Senegal.