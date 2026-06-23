Reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se na korak od istorijskog uspeha na Svetskom prvenstvu, a selektor "zmajeva", Sergej Barbarez, povukao je radikalan potez, kako bi osigurao da ekipa u ključni okršaj uđe maksimalno koncentrisana.

Naime, uoči sudbonosnog duela trećeg kola protiv Katara, stručni štab BiH doneo je odluku da potpuno spusti rampu za javnost. Umesto uobičajenih 15 minuta otvorenih za kamere i fotoreportere, poslednji taktički treninzi odrađeni su iza strogo zatvorenih vrata.

Cilj je jasan – izolacija od pritiska medija, javnosti i navijačke euforije kako bi se ekipa oporavila od prethodnog poraza i pronašla neophodan mir.

Ulog je ogroman, pošto pobeda nad Katarom direktno otvara vrata nokaut faze Mundijala. Posle intenzivnih priprema pod velom tajnosti, ekspedicija Bosne i Hercegovine se seli u Sijetl, gde će Barbarez i zvanično izneti poslednja očekivanja na konferenciji za medije.