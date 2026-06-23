Penzionisani norveški napadač, član generacije koja je nastupila na Svetskom prvenstvu 1994. godine, Jan Oge Fjertoft slikovito je opisao utakmicu. - Austrija igra protiv Boga i deset ubica - kazao je nekadašnji igrač Rapida za austrijske medije.

Jasno je na šta je Norvežanin mislio: sa jedne strane tu je Lionel Mesi, a sa druge strane ostatak argentinskog tima, koji osim igračkih kvaliteta, karakteriše i fizička snaga.



- Argentinci su više puta uspeli da poremete igru Austrije snažnim startovima, a ponekad čak i grubošću koja se činila preteranom. Istina, retko je to postajalo brutalno, ali jedno ili dva upozorenja ili čak žuti karton od sudije Amina Mohameda Omara svakako bi bili opravdani... Razočaravajuće je što bi mnogi sudije verovatno označili osvajanje lopte Argentinaca, koje je prethodilo Mesijevom golu za 1:0, kao prekršaj Makalistera nad Šlagerom - pišu austrijski mediji.

Ipak, jedna stvar mu je zasmetala.

-Činjenica da VAR nije intervenisao bila je skandalozna - zaključio je Fjertoft.