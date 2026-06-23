"Znam da možda nije pravi trenutak za to, ali to ne mogu da krijem. Pokušavam da budem iskren. Razgovarao sam sa ljudima u klubu, sa onima sa kojima sam morao da razgovaram. Smatram da je transfer najbolja stvar za sve. Želim da ostvarim svoj san", izjavio je Alvarez u Arlingtonu posle pobede Argentine protiv Austrije (2:0) u drugom kolu grupe J na Svetskom prvenstvu.

Alvarez nije otkrio gde bi želeo da nastavi igračku karijeri, ali I-Es-Pi-En navodi da bi argentinski fudbaler voleo da pređe u Barselonu.

Španski mediji podsećaju da je za Alvareza pored Barselone zainteresovan i madridski Real.

"Ne postoji iznos za koji Barselona može da kupi Alvareza. Neće preći u Barselonu. Alvarez može da napusti Atletiko samo uz obeštećenje od 500 miliona evra ili od posla nema ništa", rekao je izvor blizak čelnicima Atletika za španski As.

Alvarez (26) ima ugovor sa Atletikom do 30. juna 2030. godine.