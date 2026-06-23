Real Madrid spominjao se kao "glavni saveznik" NBA Evrope, međutim na kraju je odlučio da ostane uz Evroligu.

Prema pisanju španske Marke, Real Madrid je dogovorio sa Evroligom da potpišu novi ugovor na još deset sezona, čime je jasno poručio i komesaru NBA lige Adamu Silveru da ne računa na najtrofejniji klub starog kontinenta.

Dugo su vagali u Real Madridu šta da rade, računala je NBA Evropa da će "upecati" Florentina Pereza koji je prvi pojurio i za Superligom bogatih u fudbalu kada je trebalo "odjaviti" UEFA, međutim na kraju je došlo do preokreta.

Čitav projekat sada dolazi u pitanje, iako je najavljen za sezonu 2027/28.

Niti jedan član Evrolige nije pristao da pređe na "drugu stranu" i čelnici tog takmičenja znaju da uz sebe imaju Olimpijakos, Panatinaikos, Barselonu, Real Madrid, Barselonu, Baskoniju, Efes, Fenerbahče, Bajern Minhen, Olimpiju Milano, Asvel, Makabi, CSKA Moskvu i Žalgiris.

To daje dobru startnu poziciju Evroligi da ne brine previše o NBA Evropi, ali otvara drugu mogućnost - formiranja zajedničke lige o čemu se sve više priča od pre nekoliko meseci.