Povodom celog slučaja oglasio se i Radio-televizija Srbije, koja je uputila zvanično izvinjenje gledaocima.

-Želimo da obavestimo javnost da gospodin Rade Bogdanović nije zaposlen u našoj kući, već je angažovan kao stručni konsultant tokom trajanja turnira - navodi se u saopštenju Kolegijuma RTS-a.

Javni servis je potom izrazio žaljenje zbog sporne izjave.

-Želimo da iskoristimo ovu priliku da se, kao emiter, izvinimo zbog izjave izrečene u našem programu, a koja se odnosi na pripadnike određene rase - poručili su iz RTS-a.

Bivši fudbaler takođe se izvinio zbog rasističkih opaski tokom prenosa uživo utakmice Svetskog prvenstva između Belgije i Irana u nedelju, preneo je Rojters.

Šta je tačno rekao Bogdanović?

-Nisam rasista, ali ovi crnci nemaju koncentraciju da izdrže duže od 60 minuta. Igrao sam s njima. Svoje igrače smo nekada morali da čuvamo da ne naprave grešku, sadašnji fudbal je takav. Na nivou Svetskog prvenstva ovo ne može da se desi - rekao je Bogdanović.