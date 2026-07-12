Markez je na stazi "Sahsenring" došao do treće pobede ove sezone, a ukupno 102. u karijeri.

Drugi je bio vozač Trekhausa Ai Ogrura, dok je treće mesto zauzeo njegov timski kolega Raul Fernandez.

Vodeći u generalnom plasmanu, Horhe Martin iz Aprilije je trku završio na petoj poziciji.

Martin ima 208 bodova u generalnom poretku, drugi je Ogura sa 194, a treći Markez sa 190 bodova.

Naredna trka u Moto GP šampionatu voziće se 9. avgusta za Veliku nagradu Velike Britanije na stazi "Silverston".