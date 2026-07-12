Francuska teniserka Kristina Mladenović i Kineskinja Hanju Gou osvojile su Vimbldon u dubl konkurenciji, pošto su danas u finalu pobedile Kanađanku Gabrijelu Dabrovski i Lujzu Stefani iz Brazila rezultatom 6:3, 7:5.

Meč je trajao sat i 33 minuta. Dabrovski i Stefani su bile postavljene za druge nosioce na grend slemu u Londonu, a Mladenović i Guo za desete.

Francuskinja i Kineskinja su prvi set osvojile nakon dva brejka, a u drugom setu su jednom oduzele servis protivnicama za trijumf na grend slemu u Londonu.

Nove šampionke su za pobedu na Vimbldonu dobile 760.000 funti, dok su finaliskinje podelile 380.000.

Mladenović je prvi put osvojila Vimbldon, a ima još šest grend slem titula u ženskom dublu i tri u mešovitoj kombinaciji.

Guo je u na londonskoj travi prvi put došla do trofeja na grend slem turnirima.