Nemački teniser će u nedelju od 17 časova igrati protiv branioca trofeja Janika Sinera i imaće priliku da ispiše istoriju.

Podsetimo, Zverev je pre mesec dana trijumfovao na Rolan Garosu i konačno osvojio prvu grend slem titulu, a ukoliko sutra savlada Italijana, ostvariće podvig kakav niko u modernom tenisu nije postigao.

Naime, niko u istoriji nije uspeo da osvoji prva dva grend slema zaredom.

Koliko je teško ponoviti uspeh u kratkom roku, govori još jedan podatak. Samo trojica tenisera su osvojili prva dva gren slema u karijeri u istoj godini - u Open eri. To su Džimi Konors, Giljermo Vilas i Janik Siner.

Novak Đoković je prvu grend slem titulu osvojio 2008. godine, a drugu tek 2011. Nadal je u prve tri sezone osvajao samo Rolan Garos, dok je Federer u prvoj sezoni proboja osvojio samo Vimbldon.

Zanimljivo, Zverev je izgubio svoja prva tri grend slem finala i sumnjalo se da li će ikada uspeti da dođe do trofeja na najvećim turnirima. Ove godine je konačno probio tu barijeru, a sada će imati priliku da odmah dođe i do druge titule.