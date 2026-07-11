Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, poražen je u polufinalu Vimbldona od Janika Sinera iz Italije u tri seta (4:6, 4:6, 4:6), tako da je ostao bez šanse da se bori za novi Grend slem trofej.

Umesto njega, u finalu su se našli Siner i Aleksander Zverev, koji će pokušati da dođe do drugog vezanog Grend slema, pošto je prethodno osvojio i Rolan Garos.

Srpski teniser se u međuvremenu oglasio i na društvenoj mreži Instagram, gde je posebne reči imao i za svog rivala Janika Sinera, ali je poslao ujedno i poruku svima nakon eliminacije sa Vimbldona.

- Vimbldone, nemam reči. Još jedno sjajno veče u SW19 (distrikt Londona). Hvala vam za podršku, energiju. Zaista to cenim. Respekt za Janika Sinera na bezgrešnom performansu. Srećno u finalu! Vidimo se uskoro - napisao je Novak.