Češka teniserka će u subotu igrati svoje drugo finale na Grend slem turnirima, posle Rolan Garosa 2024. godine, kada je u borbi za trofej poražena od Ige Švjontek.

Pojedini navijači i stručnjaci bili su zabrinuti zbog toga što je Muhova u završnici polufinalnog duela protiv Koko Gof delovala kao da ima probleme sa povredom trbušnog zida, ali je ona na konferenciji za medije objasnila da nije reč ni o čemu ozbiljnom.

-Pred kraj meča imala sam jak bol u boku. Nisam imala nikakav problem sa trbušnjacima. Jednostavno nisam mogla da dođem do daha. Pokušavala sam malo da izmasiram to mesto kako bi bol popustio tokom velike borbe na terenu - rekla je Muhova.

Češka teniserka osvrnula se i na težak period iz prošle sezone, kada se oporavljala od povrede ručnog zgloba.

-Prošle godine situacija je bila prilično jasna – ili će bol nestati i moći ću ponovo da igram ili ću morati na operaciju. Nikada nije postojala ideja da trajno menjam stil igre ako bol ostane. Pokušavala sam da pronađem rešenje igrajući više slajs bekhenda, ali to nije bilo pravo rešenje za mene. Na sreću, bol je nestao posle prošlogodišnjeg Vimbldona - uz osmeh je zaključila Muhova.