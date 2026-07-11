Ipak, to bi moglo da počne da se menja, barem ako je suditi po kretnjama po tržištu iz Italije.

Alesandro Pajola je neko koga tamošnji mediji "sele" u redove crno-belih.

Iako je prvobitno postojala priča da će Pajola završiti u Crvenoj zvezdi na osnovu veza sa generalnim menadžerom Milošem Teodosićem, izgleda da od te priče na kraju neće biti ništa.

Korijere dela Sera i Prealpina su preneli informaciju da će Pajola preći u Partizan, te da crno-beli imaju prednost u odnosu na ostale evroligaške klubove i Maksimu iz Rima, koja će nastupati u Evrokupu.

Ukoliko ne dođe do nekih prevelikih promena, Alesandro Pajola bi tako pojačao bekovske pozicije, gde bi igrao zajedno sa Karlikom Džonsom.

Zanimljivo je da je do sada Alesandro Pajola igrao isključivo za Virtus - od vremena kada je klub bio u najnižim rangovima takmičenja, pa uključujući i trenutak kada je sa italijanskim klubom osvojio Evrokup i tako izborio plasman u Evroligu.