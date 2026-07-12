Najbolji teniser sveta je u finalu pobedio Aleksandra Zvereva sa 3:1 u setovima i tako odbranio titulu u Londonu.

Siner je tako postao četvrti igrač od uvođenja ATP renkinga (1973) koji je osvojio Vimbldon kao prvi na svetu dve godine zaredom. To su dosad učinili samo Pi Sampras, Rodžer Federer i Novak Đoković.

Ovo je Janiku peta grend slem titula, prva u 2026. godini.

Samo je Federer osvojio više Grend slem titula (5) od Sinera nakon osvajanja prve titule u karijeri (4).

Takođe, postao je sedmi najmlađi igrač u Open eri sa 100 pobeda na grend slemu.