Prvi teniser sveta je u finalu pobedio Aleksandra Zvereva sa 3:1 u setovima i tako odbranio titulu u Londonu i tako stigao do petog trofeja na grend slemovima.

Posle meča je najpre Nemac održao govor i našalio se sa protivnikom, a zatim je usledilo obraćanje Italijana.

- Izuzetan je osećaj, ali da krenemo od Saše, njegovog tima i porodice. Došao si do glavnog cilja, osvojio si Grend slem u Parizu, a i danas si bio blizu. Siguran sam da ćeš imati i ovaj ako nastaviš da igraš ovako. Nastavi samo. Znam da ti je još jedan cilj da postaneš broj 1 na svetu. Baš si blizu, moram da pazim sada... Ali čestitam - rekao je Siner.

Nastavio je zatim da se zahvaljuje.

- Obojica smo počeli veoma dobro, servirali smo jako. Moram da se zahvalim i celom timu od kojeg dobijam podršku. Vidim mamu, ona je par puta otišla sa stadiona, a igraču u tim trenucima nije baš lako... Ali istovremeno, izuzetno finale za koje je potrebno dva igrača. Stvarno smo dali sve od sebe Saša i ja. Zadovoljan sam najviše naravno pobedom, ali i nivoom koji smo pružili. Nema boljeg mesta za igranje tenisa. Nervoza se oseća od jutra, poseban je dan i nikada ne znate kada ćete opet biti tu. Nikada ne uzimam to zdravo za gotovo.

Za kraj je izdvojio posebno skupljače loptica.

- Nije bilo kiše, to je čudno, stvarno sjajno! A bilo je i baš toplo... Želeo bih da se zahvalio skupljačima loptica, oni nam stvarno čine život lakšim. Hvala i svima iza kulisa, ovo je stvarno najbolji turnir na svetu.