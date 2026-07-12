Italijanski teniser je u finalu savladao Aleksandra Zvereva sa 3.1, po setovima 6:7(7), 7:6(2), 6:3, 6:4 i tako došao do pete grend slem titule, a druge u Londonu. Nemac je pre mesec dana osvojio trofej na Rolan Garsou i želeo je odmah da dođe i do drugog na najvećim turnirima, ali će morati da pričeka bar do US opena.

Prvi reket sveta je ponovio prošlogodišnji uspeh i postao tek treći teniser u ovom veku koji je odbranio trofej na najprestižnijem turniru na svetu. Prethodno je to pošlo za rukom Rodžeru Federeru i Novaku Đokoviću.

Početak meč je bio prilično miran. Obojica su bez većih problema osvajali svoje servis gemove, a prvo uzbuđenje je viđeno u osmom gemu, kada je Siner stigao do brejk lopte. Ipak, Zverev je uspeo da je spasi i to je bila jedina prilika za brejk u celom prvom setu koji se rešavao u taj-brejku. Ni u odlučujućem gemu situacija nije bila drugačija, pošto su i jedan i drugi osvajali poene na svoj servis. Tako je bilo do rezulata 8:7 za Zvereva, kada je Nemac izvanrednim forhendom napravio prvi i jedini mini-brejk i tako osvojio prvi set koji je trajao više od sat vremena.

Ništa drugačije nije bilo ni u drugom delu meča. Jedina razlika je to što tada nismo videli niti jednu brejk loptu. Neumoljivi su bili Siner i Zverev u svojim servis gemovima, pa je taj-brejk odlučivao i pobednika drugog seta, ali je tu mnogo bolji bio Siner. Pokazao je Italijan zbog čega je najbolji teniser sveta. Zaigrao je najbolje onda kada je to bilo najvažnije i sa 7:2 razbio Zvereva za izjednačenje.

Siner je izvršio veliki pritisak na startu trećeg seta. Došao je do 0:30 u prvom servis gemu Zvereva, ali je Nemac uspeo da se odbrani. Povratio je Saša sigurnost u svojim gemovima koje je ponovo osvajao bez većih problema. Delovalo je da nas čeka isti scenario kao u prva dva seta, ali...

Najpre je Zverev konačno došao do prve brejk lopte u finalu. Pri rezultatu 3:3 je Nemac imao veliku priliku da oduzme servis protivniku, ali se Janik nekako odbranio. Tada je Zverev nezgodno pao i uhvatio se za koleno. Na svu sreću, nije se ozbiljno povredio, ali je taj poen zapravo bio ključan. Od tada je na terenu postojao samo jedan igrač. Siner je u narednom gemu napravio brejk koji je potom potvrdio i sa 6:3 došao do vođstva od 2:1 u setovima.

Držao se Zverev na početku četvrtog seta, ali je poklekao u sedmom gemu. Došao je Siner do dve brejk lopte, nije ih iskoristio, ali jeste treću i pvoeo 4:3. Već tada je bilo jasno da je meč praktično rešen, a Italijan je do kraja rutinski sačuvao svoj servis i tako osvojio prvu grend slem titulu ove godine.

Podsetimo, Siner je na Rolan Garosu doživeo kolaps kada je ispao u drugom kolu zbog fizičkih problema. Ipak, to ga nije uzdrmalo, pošto se vratio u velikom stilu i na dominantan način osvojio Vimbldon.

SINER - ZVEREV 6:7, 7:6, 6:3, 6:4

Četvrti set

6:4 - Siner je odbranio titulu na Vimbldonu!

5:4 - Ostaje Zverev za sada u ovom meču. Siner će u narednom gemu servirati za pobedu i titulu.

5:3 - Suvereno je Siner potvrdio brejk i na gem je od titule.

4:3 - Brejk Sinera! Iskoristio je Italijan treću brejk loptu i sada je jako blizu titule.

3:3 - Prvim asom u četvrtom setu Siner dolazi do izjednačenja.

2:3 - Drži Zverev svoj servis u ranoj fazi ovog seta.

2:2 - Gem za Sinera. Došao je Zverev do 0:30, ali se nakon toga ništa nije pitao.

1:2 - Bez ikakvih problema dobija Zverev ovaj gem.

1:1 - Zakomplikovalo se u prvom Sinerovom servis gemu u ovom delu meča. Imao je Janik 40:0, ali je Zverev stigao do izjednačenja. Ipak, uspeo je Italijan da dobije gem.

0:1 - Važan gem za Zvereva na početku četvrtog seta. Nemac je zahvaljujući greškama Sinera poveo.

Treći set

6:3 - Siner je dobio treći set! Italijan sada vodi sa 2:1 i nalazi se na set od odbrane titule. Ima li Zverev odgovor?

5:3 - Evo prvog brejka u finalu! Neverovatno šta je sada uradio Zverev. Imao je Nemac 40:15, ali je sam sebi zakomplikovao život. Dozvolio je Sineru da se vrati u meč, što je Italijan odmah prihvatio. Došao je do brejk lopte i iskoristio je nakon greške Nemca, pa će u narednom gemu servirati za vođstvo od 2.1 u setovima.

4:3 - Izvukao se Siner! Ubedljivo najteži gem za Italijana od početka meča. Zverev je posle dva sata i 42 mintua igre konačno došao do prve brejk lopte u finalu. Ipak, uspeo je Janik da se odbrani, a Nemac je doživeo nezgodan pad, kada je proklizao. Uhvatio se za koleno, ali se potom brzo pridigao.

3:3 - Lagan gem za Zvereva.

3.2 - Nastavlja Siner da dominira na servisu.

2:2 - Oporavio se Zverev od gubitka drugog seta i povratio sigurnost.

2:1 - Neumoljiv je Siner u svojim servis gemovima. Zverev još uvek nije imao brejk loptu.

1:1 - Izuzetno važan gem za Zvereva. Siner je došao do 0:30, Saša je bio na konopcima, ali je uspeo da se izvuče.

1:0 - Siguran gem za Sinera na startu trećeg seta.

Drugi set

7:6 - Siner je izjednačio! Ubacio je Italijan u petu brzinu u ovom taj-brejku. Izgubio je samo dva poena i sada idemo ispočetka.

6:6 - Taj-brejk i u drugom setu.

5:6 - Sjajnim servisima Zverev dolazi do gema. Siner u narednom servira za taj-brejk.

5:5 - Napravio je Siner dve nekarakteristične greške u ovom gemu, ali ga to nije uzdrmalo.

4:5 - Dva asa Zvereva u ovom gemu. Siner će u narednom servirati za ostanak u drugom setu.

4:4 - Novi siguran gem za Sinera. Gotovo identična situacija kao u prvom setu. Brejka nema na vidiku.

3:4 - Drži Saša svoj servis.

3:3 - Ne posustaje ni Siner. Još uvek nema brejka.

2:3 - Lako je došao Zverev do 40:0, ali se stegla ruka i Siner je dobio dva poena. Ipak, proradio je Nemcu servis u najvažnijem trenutku.

2:2 - Siguran gem za Sinera.

1:2 - Ne popušta Zverev i osvaja gem bez izgubljenog poena.

1:1 - Pretio je Zverev, ali je Siner ponovo pronašao servis onda kada je to bilo najpotrebnije.

0:1 - Dobija Zverev prvi gem u drugom setu. Igralo se na razliku, ali Siner nije mogao do brejk lopte.

Prvi set

6:7 - Saša Zverev je osvojio prvi set! Neverovatnu dramu smo videli u taj-brejku. Sve do poslednjeg poena nije viđen niti jedan mini-brejk, a onda je Nemac fantastičnim forhendom osvojio poen na servis rivala i zadao prvi udarac u ovom finalu.

6:6 - Igraće se taj-brejk.

6:5 - Siner vrlo siguran, pritisak se prebacuje na Zvereva koji će servirati za taj-brejk.

5:5 - Bez većih problema dobija Zverev ovaj gem.

5:4 - Nije blistao Siner u ovom gemu. Bilo je 30:30, ali je Janik pronašao način da dobije gem. Nemac će u narednom servirati za ostanak u prvom setu.

4:4 - Preživeo je Zverev! Izdao je Nemca servis u ovom gemu, napravio je i duplu grešku, pa je Siner stigao do brejk lopte. Ipak, Saša je uspeo da je neutrališe i potom osvoji ovaj vrlo važan gem.

4:3 - Došao je Siner lako do 40:0, ali je potom izgubio dva poena. Međutim, uspešno je priveo kraju i ovaj gem.

3:3 - Opet Zverev bez izgubljenog poena dolazi do izjednačenja.

3:2 - Došao je Zverev do 0:30, ali je Sinerov servis ponovo odigrao ključnu ulogu. Vezao je Italijan četiri poena i dobio gem.

2:2 - Dobija Saša Zverev i ovaj gem bez većih problema. Za sada bez brejk lopti.

2:1 - Uzvraća Siner dobijenim gemom sa nulom.

1:1 - Odličan start Zvereva. Bez izgubljenog poena Nemac dobija svoj prvi servis gem.

1:0 - Dobio je Zverev prelep poen posle duge razmene, a potom došao do 15:30. Ipak, Siner je dobrim servisima uspeo da dobije početni gem.

Počelo je finale! Prvi na servisu Janik Siner!

17:03 - Igrači su izašli na teren. Sledi zagrevanje pred početak meča.

16:55 - Biće ovo 15. međuosbni duel Janika i Saše, a Italijan je znatno uspešniji pošto u ukupnom skoru vodi 10:4 i u seriji je od devet uzastopnih pobeda nad današnjim protivnikom.

16:45 - Obojica su do finala izgubila po dva seta. Siner je oba izgubio u prvom kolu od Miomira Kecmanovića, da bi potom ostvaro pet pobeda sa po 3:0. Redom je savladao Nuna Boržeša, Džensona Bruksbija, Sintara Močizukija i Jana Lenarda Štrufa i Novaka Đokovića. Zverev je redom bio bolji od Aleksandra Bloksa (3:1), Valentana Roajea (3:0), Markosa Girona (3:0), Jiržija Lehečke (3:1), Tejlora Frica (3:0) i Artura Ferija (3:0).

16:23 - Ovo nije prvi put da se Siner i Zverev sastaju u grend slem finalu. To se dogodilo prošle godine na Australijan openu, kada je prvi teniser sveta slavio sa 3:0 u setovima.

16:10 - Italijanski teniser je branilac titule na Vimbldonu i juri petu na grend slemovima. Sa druge strane, Zverev je pre mesec dana na Rolan Garosu konačno uspeo da se domogne trofeja na najvećim turnirima, a sada će pokušati da ponovi taj uspeh.

16:00 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen finalu Vimbldona u kojem se sastaju Janik Siner i Aleksandar Zverev. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Londona.