Tragične vesti nam stižu iz Portugala, gde je u 43. godini poginuo bivši fudbaler Manu. On je stradao u subotu, a vest je preneo portugalski portal "Flashscore", a potom je smrt bivšeg igrača potvrdio i klub Alverka, gde je započeo svoju karijeru. Uzrok smrti je saobraćajna nesreća u oblasti Sobral u Portugalu.
Manu je kasnije igrao za Lurinjanense, Benfiku, Modenu, Karpenedolo, Estrelu da Amadoru, AEK Atinu, Maritimo, Legiju iz Varšave, Peking Guoan, Ermis Aradipou, Pafos, Kartažu, a karijeru je završio u Vilafrankenseu.
- U međuvremenu, i Alverka je izdala saopštenje u kojem je izrazila žaljenje zbog smrti svog bivšeg igrača.
Alverka izražava duboko žaljenje zbog smrti Manua, bivšeg igrača FK Alverka, i upućuje iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i svima koji su sa njim delili životni i karijerni put.
Emanuel Žezus Bonfim Evaristo je predstavljao Alverku kao profesionalac tokom dve i po sezone, a u klubu je proveo i poslednju godinu svoje omladinske karijere.
Upravo kod nas je napravio svoje prve korake u seniorskom fudbalu, što dokazuje vezu koju je izgradio sa našim klubom, uvek sa najvećom posvećenošću, profesionalizmom i odlučnošću.
U ovom trenutku duboke tuge, Alverka odaje počast Manuu, sa zahvalnošću se seća njegovog doprinosa i izražava iskreno saučešće njegovoj porodici i prijateljima. Zbogom zauvek, Manu.
FK Alverka - stoji u saopštenju kluba.
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