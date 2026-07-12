Tragične vesti nam stižu iz Portugala, gde je u 43. godini poginuo bivši fudbaler Manu. On je stradao u subotu, a vest je preneo portugalski portal "Flashscore", a potom je smrt bivšeg igrača potvrdio i klub Alverka, gde je započeo svoju karijeru. Uzrok smrti je saobraćajna nesreća u oblasti Sobral u Portugalu.

Manu je kasnije igrao za Lurinjanense, Benfiku, Modenu, Karpenedolo, Estrelu da Amadoru, AEK Atinu, Maritimo, Legiju iz Varšave, Peking Guoan, Ermis Aradipou, Pafos, Kartažu, a karijeru je završio u Vilafrankenseu.