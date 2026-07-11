Vojvodina je prošlog leta prodala Seida Koraća Veneciji za 1.500.000 evra, a sada sledi dodatna zarada. Reprezentativac Luksemburga je dogovorio prelazak na pozajmicu u Veneciju sa obaveznim otkupom u iznosu od 2.300.000 evra.

Prema ranijem dogovoru, crveno-belima iz Novog Sada sledi deset odsto od naredne prodaje, što znači da će inkasirati 230.000 evra.

Korać je u sezoni za nama sa Venecijom uspeo da izbori plasman u Seriju A, ali će ostati u italijanskoj drugoj ligi. Verona želi ekspresno da se vrati u najviši rang, a u Koraću vide jedno od pojačanja u odbrani. Potpisaće četvorogodišnji ugovor sa Veronom i odmah se staviti na raspolaganje treneru Marku Baroneu.

Za stamenog štopera su bili zaineteresovani belgijski Antverpen i turski Istanbul Bašakšehir. Korać je na kraju odlučio da ostane u Italiji. U dresu Venecije je odigrao 18 utakmica i postigao jedan gol.