Klop se, kako je danas saopštio DFB, sastao u petak u Njujorku sa visokim zvaničnicima Saveza i blizu je toga da zameni Julijana Nagelsmana, koji je podneo ostavku nakon rane eliminacije Nemačke sa Svetskog prvenstva.



- Predsednik DFB-a Bernd Nojendorf i potpredsednik Hans-Joakim Vacke održali su u Njujorku prve detaljne razgovore sa Jirgenom Klopom u vezi sa njegovim potencijalnim imenovanjem za selektora reprezentacije - naveo je DFB u saopštenju.



- Tokom konstruktivne razmene mišljenja, postignut je dogovor o ključnim tačkama potencijalnog ugovora. Razgovori će se nastaviti sledeće nedelje. Oba strane su uverene da pregovori, u zavisnosti od dogovora sa Klopovim trenutnim poslodavcem, Red Bulom, na kraju mogu biti uspešno završeni - dodaje se u saopštenju.



Očekuje se da će Klop potpisati četvorogodišnji ugovor.



To će biti njegov prvi trenerski posao otkako je u leto 2024. godine završio svoj devetogodišnji mandat u Liverpulu, ujedno i njegov prvi angažman u reprezentativnom fudbalu.



Klop je predvodio Liverpul do sedam velikih trofeja, uključujući titulu u Premijer ligi u sezoni 2019/20. i Ligu šampiona 2019. godine.



Pre toga je vodio Borusiju Dortmund do dve titule u nemačkoj Bundesligi između 2008. i 2015. godine, a sedam godina je bio na klupi Majnca, kluba u kojem je proveo praktično celu igračku karijeru.