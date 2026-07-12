Mladi Dragan Anokić, debitovao je krajem prošle godine za prvi tim Crvene zvezde.

Međutim, ljudi sa "Marakane" su procenili da bi za momka rođenog 2009. godine bilo najbolje da prve seniorske korake napravi u Grafičaru, saznaje Meridian sport.

Upravo zbog toga, Anokić se već priključio novim saigračimna u Zvezdinoj filijali i pokušaće da se u nekom narednom periodu izbori za povratnu kartu na "Marakanu".

Anokić još uvek nema ni 17 godina, ali je tokom prošle sezone sa kapitenskom trakom oko ruke predvodio kadetsku selekciju Zvezde. Prekomandovan je u tim Dejana Stankovića krajem sezone kada je upisao minute protiv Radnika u Surdulici.

Interesantno će biti videti koga će iz Ljutice Bogdana dvojno registrovati za Grafičar.

Moguće je samo petoricu, pa uopšte nije isključeno da Anokić bude jedan od njih, jer ima pravo da igra Ligu šampiona za mlade i sledeće godine. Uskoro će crveno-beli doneti tu odluku.

Anokić je ujedno i kadetski reprezentativac Srbije, što znači da ga u novembru čeka odlazak na Mundijalito za fudbalere do 17 godina.