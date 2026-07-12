Kapiten fudbalske reprezentacije Švajcarske Granit Džaka teško se pomirio sa eliminacijom u četvrtfinalu SP, ocenivši da je isključenje Brila Embola bilo presudan trenutak duela protiv Argentine

Švajcarska je posle produžetaka poražena od aktuelnog šampiona sveta 3:1, iako je do 72. minuta bila ravnopravan rival i bila nadomak plasmana u polufinale.

-Mislim da je crveni karton promenio utakmicu. Sada, kada se sve završilo, veoma je teško prihvatiti takvu odluku - rekao je Džaka posle meča.

Uprkos razočaranju zbog poraza, kapiten Švajcarske istakao je da je ponosan na izdanje svog tima na Mundijalu.

Švajcarska je prvi put posle 72 godine stigla do četvrtfinala Svetskog prvenstva, a protiv aktuelnog šampiona sveta odigrala je jednu od najboljih utakmica na turniru i držala Argentinu u neizvesnosti sve do završnice produžetaka.

Ipak, osećaj propuštene prilike ostao je veoma izražen.

Nakon izjednačenja, Švajcarci su verovali da mogu da naprave potpuni preokret, ali je isključenje Embola potpuno promenilo tok susreta.

-Neću ništa da oduzmem Argentini, ali večeras se sudija pobrinuo da imaju svaku moguću prednost. Svaka važna odluka išla je u njihovu korist. Došli smo ovde da igramo fudbal, a ne da se borimo protiv sudija. Ako će Argentina ovako da stigne polufinala Svetskog prvenstva, onda nešto nije kako treba. Pravila su pravila i ne možemo da ih menjamo, međutim, to je odluka kojom je ubijena igra. To je moje mišljenje, ne znam šta je sudija mogao još da uradi. Da je ostalo 11 na 11, verujem da bi smo pobedili. Teško je pronaći prave reči posle ovakve utakmice. Ako morate da izgubite zbog jedne sudijske odluke, to je bolno - dodao je Džaka.

Umesto napada na pobedu, bili su primorani da se brane i pokušaju da izbore izvođenje jedanaesteraca.

Da je crveni karton imao veliki uticaj na razvoj utakmice priznao je i selektor Argentine Lionel Skaloni.

-Moramo biti realni, imali smo i sreće. Tek nakon što je rival ostao sa igračem manje uspeli smo da uspostavimo pritisak i preuzmemo kontrolu nad utakmicom - rekao je Skaloni.

Džaka tako napušta Svetsko prvenstvo ponosan na ostvareni rezultat svoje reprezentacije, ali i sa uverenjem da je jedna sudijska odluka značajno uticala na ishod meča u kojem je Švajcarska bila na korak od najvećeg uspeha u istoriji.