Peru se nije kvalifikovao za Mundijal 2026. - pretposlednje mesto u zoni KONMEBOL - ali to ne znači da se pod vrhovima Anda ne gleda šampionat iz SAD, Meksika i Kanade. Naprotiv, prati se i navija, a omiljeni fudbaler im je Norvežanin!

Da je Erling Holand najveća zvezda među Perunacima, dokazuje podatak koji je objavio Registar identiteta te južnoameričke države - mnoštvo navijača je nazvalo novorođenčad po napadaču „vikinga“. Još jedna, dakle, lepa mundijalska priča, poput one iz Meksika u kojoj je glavni junak beli Merlin.

Holand je do sinoćnjeg okršaja s Engleskom u četvrtfinalu Mundijala za koji ovde imate sve na jednu mestu postigao sedam golova na ovom Svetskom prvenstvu, računajući oba u istorijskoj pobedi protiv Brazila koji su, sva je prilika, bili presudni za njegovu popularnost u zemlji od 34 miliona stanovnika. Izgleda da se veliki komšija baš i ne voli...

Uglavnom, Peruanci su dali ime Holand (Haaland u originalu) za 468 novorođenčadi, a još 91 beba nosi puno ime i prezime - Erling Holand. Po predatoru sa severa Evrope koji, eto, pomera granice popularnosti.

- Fudbalske zvezde služe kao inspiracija Peruancima da registruju decu s njihovim imenima - rekao je Ivan Tores, portparol Registra identiteta.

Većina novorođenih Peruanaca, dodaje on, nazvanih po Holandu registrovana je u nedeljama posle starta Mundijala, a brojevi su porasle kad se Norveška probila u četvrtfinale.

- Holand je sad Peruanac - naglasio je Tores.

Fudbalska groznica je i ranije zahvatala veliku zemlju okruženu Ekvadorom, Kolumbijom, Brazilom, Bolivijom, Čileom i najvećim delom Tihim okeanom. Tako u Peruu postoji 3.402 Mesija, koji nose ime argentinske zvezde. Portugalac Kristijano Ronaldo ima 1.185 imenjaka, dok se 1.241 njih zove Jamal po mladom španskom asu. Rekorder je ipak Nejmar - 33.809 Perunaca je nazvano po Brazilcu.