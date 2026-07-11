Crno-beli su u poslednjoj pripremnoj utakmici savladali slovenački tim rezultatom 4:1. Ipak, razloga za brigu i te kako ima.

Nikola Simić je osetio problem sa tetivom, dok se Mateja Milovanović požalio na bol u aduktoru. Ilić se nada da kod Simića nije reč o ozbiljnijoj povredi i da će ekipa u završni deo priprema ući bez većih problema.

- Poslednja utakmica na pripremama pred polazak u Beograd. Jedna, nadam se, da nije strašna vest, da nam je Simić osetio bol u predelu tetive, ali nadam se da nije ništa strašno. Ostalo je proteklo u dobrom zdravstvenom stanju izuzev Marka Milovanovića koji je osetio bol u aduktoru, idemo spremni za Beograd - rekao je Ilić.

Ono što može da raduje trenera crno-belih jeste dobra napadačka produkcija protiv Nafte.

- Lepo je pobeđivati, lepo je davati toliki broj golova. Kao i u prethodnim utakmicama bilo je određenih stvari koje moramo da popravimo kroz rad.

Prve minute u dresu Partizana zabeležio je i novi napadač Že. Ilić je, međutim, poručio da Brazilac još nije na potrebnom fizičkom nivou i da će stručni štab morati postepeno da ga uvodi u ritam.