Crno-beli su u poslednjoj pripremnoj utakmici savladali slovenački tim rezultatom 4:1. Ipak, razloga za brigu i te kako ima.
Nikola Simić je osetio problem sa tetivom, dok se Mateja Milovanović požalio na bol u aduktoru. Ilić se nada da kod Simića nije reč o ozbiljnijoj povredi i da će ekipa u završni deo priprema ući bez većih problema.
- Poslednja utakmica na pripremama pred polazak u Beograd. Jedna, nadam se, da nije strašna vest, da nam je Simić osetio bol u predelu tetive, ali nadam se da nije ništa strašno. Ostalo je proteklo u dobrom zdravstvenom stanju izuzev Marka Milovanovića koji je osetio bol u aduktoru, idemo spremni za Beograd - rekao je Ilić.
Ono što može da raduje trenera crno-belih jeste dobra napadačka produkcija protiv Nafte.
- Lepo je pobeđivati, lepo je davati toliki broj golova. Kao i u prethodnim utakmicama bilo je određenih stvari koje moramo da popravimo kroz rad.
Prve minute u dresu Partizana zabeležio je i novi napadač Že. Ilić je, međutim, poručio da Brazilac još nije na potrebnom fizičkom nivou i da će stručni štab morati postepeno da ga uvodi u ritam.
- Že nije baš u fizičkom stanju, trebaće mu malo vremena.
Po povratku u Beograd crno-bele očekuje nastavak rada i završna priprema za početak takmičarskih obaveza. Trener Partizana očekuje i dodatne promene u igračkom kadru, pošto prelazni rok još nije završen.
- Trudićemo se da nastavimo da radimo kao što smo i ovde. Bitno je da nije bilo mnogo igrača koji su povređeni, nadam se da ćemo se pojačati još nekim igračima.
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