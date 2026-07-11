Košarkaši Srbije pobedili su Poljsku rezultatom 84:67 u prvom kolu Evropskog prvenstva za igrače do 20 godina koje se održava u Ljubljani.

Izabranici Nemanje Jovanovića Jogija su u maloj hali "Stožica" odigrali odličan meč. Od početka do kraja su kontrolisali dešavanja na terenu i pobeda se ni u jednom trenutku nije dovodila u pitanje. Ključna razlika je napravljena u poslednjem kvartalu, kada su "orlići" protivniku dozvolili samo 13 poena.

Najefikasniji je bio Nikola Džepina sa 21 poenom, dok je Andrej Lučić dodao 18, a Aleksa Stanojević 12. Kod Poljaka najbolji Blažej Čapla sa 16 poena, dok je Miloš Majevski dodao 11.

Srbija će naredni meč igrati u nedelju od 16 časova protiv reprezentacije Litvanije, dok će u ponedeljak, u istom terminu, igrati sa Letonijom.