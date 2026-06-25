Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je posle okončanja prvog dela priprema za sledeću sezonu da klub već mnogo godina nema trofej, ali je istakao da su "crno-beli" veliki klub i da su ambicije uvek iste.

Partizan je pod vođstvom novog trenera odradio prvi deo priprema u okviru Sportskog centra "Teleoptik", a od subote ekipa se seli u Sloveniju, na Pohorje kod Maribora, gde će boraviti naredne dve sedmice i odigrati nekoliko kontrolnih utakmica.

Tokom boravka u Sloveniji, Partizan će igrati protiv CSKA Sofije, Aluminija, Nefčija, zagrebačke Lokomotive i Nafte.

Ilić je posle okončanja prve faze priprema danas pred novinarima sumirao učinak do sad urađenog i najavio ambicije kluba u predstojećoj sezoni.

- Partizan je klub koji uvek teži najboljem. Mnogo godina nemamo trofej, ali Partizan je veliki klub i ambicije su iste. Koliko su realne, to ćemo videti - rekao je Ilić okupljenim novinarima u Sportskom centru "Teleoptik".

Ilić je rekao i da formiranje ekipe nije gotovo i da će biti još pojačanja. Za sad su u klub stigli Milan Aleksić, Erik Kojzek i Čaka Traore.

- Trebalo bi da poradimo na nekim pojačanjima, posebno u defanzivi. Igrači koji su došli će pojačati konkurenciju. Mladi su momci, imamo mladu ekipu, radiće dobro... Vreme je pred njima i nadam se da neće biti povređenih. Milan Aleksić ima veliku pauzu bez takmičarske utakmice. Moramo da dovedemo igrače koji će praviti ekstra kvalitet - dodao je Ilić.

Partizan će evropsku sezonu započeti u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, 23. i 30. jula, a potencijalni rivali biće Una Štrasen iz Luksemburga ili La Fiorita iz San Marina. Ilić je upozorio da nema mesta opuštanju, bez obzira na ime protivnika.

- Svi igraju svoj fudbal. Ako ne budemo maksimalno ozbiljni možemo da imamo problema. Ispratićemo njihove utakmice i bićemo spremni za kvalifikacije - podvukao je Ilić.