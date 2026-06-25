

Toni Nadal, stric i nekadašnji trener Rafaela Nadala, govorio je o raznim temama uoči Vimbldona, a jedna od njih je i Novak Đoković.

Komentarisao je, pre svega, to što Srbin i u 39. godini još uvek igra.

- On se takmiči da pokuša da osvoji još jedan grend slem turnir. U suprotnom, koja je svrha nastavka za igrača poput njega koji je već sve osvojio?! Zato mislim da smo svedoci njegove poslednje sezone - priznao je Toni Nadal u intervjuu za ESPN.

Potom je Nadalov stric obrazložio svoje smele tvrdnje.

- Pre Rolan Garosa, pitali su me da li vidim Đokovića kako osvaja turnir, a ja sam rekao - ne! Ne zato što ne mislim da je dovoljno jak, već zato što godine prolaze. Kada morate da igrate svaka dva dana, u mečevima na tri pobede, oporavak više nije isti. Vaši pokreti nisu kao što su nekada bili, malo kasnite sa loptom, i sve se to odražava na vašu igru - objasnio je Toni Nadal.