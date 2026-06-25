Juče su gotovo svi srpski mediji preneli informaciju da je Majk Džejms potpisao za Dubai i da će nastupati u ABA ligi naredne sezone.

Međutim, američki plej, koji je napustio Monako posle pet godina, to je ubrzo demantovao.

- Vi izmišljate toliko priča da je teško ispratiti sve. Probudim se posle leta avionom i već sam “potpisao” ugovor - naveo je 35-godišnji plejmejker na Tviteru.

Džejms je prefesionalnu karijeru započeo u Zagrebu 2012. godine, a punu afirmaciju, kao i mnogi drugi igrači, stekao u Baskoniji. Potom je igrao i za Panatinaikos, milansku Olimpiju i moskosvski CSKA, a u dva navrata je imao i izlete do NBA lige, gde je nastupao za Finiks, Nju Orleans i Bruklin.