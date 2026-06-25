Glasine o mogućem prelasku iskusnog plejmejkera u Dubai dobile su na intenzitetu nakon izveštaja da od njegovog očekivanog transfera u Barselonu neće biti ništa.

Džejms se ubrzo oglasio na društvenoj mreži "X", komentarišući napise o svojoj budućnosti.

"Izmišljate toliko priča da je teško ispratiti sve. Probudim se posle leta avionom, a već sam potpisao ugovor, haha", našalio se Džejms.

Prema saznanjima portala "Basketnjuz", pregovori između Džejmsa i Barselone su propali.

Ova vest iznenadila je mnoge u evropskoj košarci, jer se katalonski velikan poslednjih nedelja smatrao najozbiljnijim kandidatom za dovođenje 35-godišnjeg beka.