Prošli su Edin Džeko i drugovi dalje na Svetskom prvenstvu. Šta dalje?

Sada je gotovo izvesno, ali još uvek ne i definitivno protiv koga će Bosna igrati.

Samo najluđi scenario šalje Bosnu i Hercegovinu na Nemačku.

Ono što je potrebno da se to dogodi jeste da osam najbolje trećeplasiranih ekipa, odnosno osam trećeplasiranih ekipa koje će igrati nokaut fazu dođu iz grupa B, E, G, H, I, J, K i L.

Ludo, zaista. Prema procenama šanse za tako nešto su tek 0,02 odsto.

A, preostalih 99,98 odsto idu na domaćina.