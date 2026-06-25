-Sada igramo kao tim, to je bio i cilj. Nismo savršeni, imamo stvari koje treba da popravimo. Možemo da budemo malo brži kada imamo kontrolu. Srećan sam jer je tim mnogo napredovao, sada smo čvrsti. U nokaut mečevima čvrstina je veoma važna. Imamo solidan tim. U poređenju sa prvom utakmicom, pravimo manje grešaka, imamo bolji ritam i veću efikasnost u napadu - kratko je Karlo An

Anćeloti analizirao utakmicu.

Uputio je i poruku navijačima.

-Smirite se. Hvala vam. Polako, smirite se! Ostanite potpuno mirni.

Govorio je i o Nejmaru.

-Dobio je priliku da igra jer je to zaslužio, naporno je radio i trenirao kako bi se oporavio. Pokazao je veliku dozu profesionalizma. On, zbog svojih kvaliteta, može da pomogne timu na ovom Svetskom prvenstvu. Igrao je dobro u tih nekoliko minuta koliko je proveo na terenu. Nejmaru nije potrebna motivacija da bi igrao, nijednom igraču to nije potrebno kada nosi dres Brazila, pa je tako i sa njim. On ima 34 godine i poseduje istu onu strast za igranjem za Brazil kakvu ima i neki dečak.

Nema zbog povrede Rafinje, na njegovo mesto uskočilo je Bornmutovo krilo Rajan i dobro se pokazalo.

-Odradio je kompletan posao, kako defanzivno, tako i ofanzivno, odigrao je veoma dobro. Veoma sam zadovoljan utakmicom koju je pružio, a to što je mlad je važan faktor u svemu tome. Ima zrelost, vredno radi, poseduje kvalitet. Mislim da generalno niko ne zna do kojih visina može da ide - podvukao je Karlo Ančeloti.