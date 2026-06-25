Kao što je poznato, Iran je jedva došao na Mundijal zbog zategnutih političkih odnosa sa Amerikom, kao i sukoba koji i dalje traju na Bliskom istoku. Amerikanci se pak nisu pokazali kao dobri domaćini i od početka "maltretiraju" Irance koji su prvo imali probleme s vizama, dok im praktično nije dozvoljeno da borave u državi van utakmica.

Tako je Iran putovao iz Tihuane u Los Anđeles na dan utakmica sa Belgijom i Novim Zelandom, dok je sada pred duel u Sijetlu sa Egiptom uspeo da "izboksuje" čak dva dana u Americi - pre nego što bude vraćen u Meksiko.

Iran sada tvrdi da su američke vlasti ponovo odložile njihov odlazak sa aerodroma zbog "uznemiravanja kapitena Mehdija Taremija i pomoćnog trenera", saopštili su iz Saveza.

U saopštenju koje su objavili požalili su se na nove negostoljubive poteze Amerikanaca.

"Dok reprezentacija Irana po treći put putuje u Sjedinjene Američke Države, naš tim je ponovo zadržan na aerodromu zbog problema koje su izazvale američke vlasti. Članovi reprezentacije Irana stigli su ranije danas na aerodrom radi leta za utakmicu protiv Egipta, ali je, kao i ranije, intervencija domaće strane, koja uključuje Said Aloija i Mehdija Taremija, dovela do toga da ekipa bude zadržana na aerodromu", navodi se i dodaje da je ostatak tima sačekao njih dvojicu pre leta u Sijetl.

I

pak, Amerikanci tvrde da je sve "proteklo u najboljem redu" i da je Iran na vreme, čak i pre predviđenog roka, poleteo u Sijetl za meč sa Egipćanima. Pogledajte i kako izgleda tabela ove grupe Svetskog prvenstva: