Nokaut faza Mundijala počeće utakmicom Južna Afrika - Kanada, što je za sada jedini definitivno poznati par šesnaestine finala.

Skoro sa stoodstotonom sigrnošću može da se tvrdi i da će SAD – BiH biti par u šesnaestini finala (1. jul, 3.00).

Utakmica Južna Afrika – Kanada će se igrati u nedelju 28. juna, od 21.00 po srednjeevropskom vremenu, a u podne po lokalnom u Inglvudu kraj Los Anđelesa.

Spektakularno je ukrštanje grupa C i F, pa će Brazil i Maroko za rivala imati Holandiju ili Japan.

Drugi meč 1/16 finala je sudar Brazila i drugoplasiranog u grupi F, odigraće se 29. juna od 18.00 po srednjeevropskom vremenu u Hjustonu.

Treća će na teren Nemačka kao pobednik grupe, čeka nekog od trećeplasiranih. Panceri startuju 29. juna od 22.30 u Bostonu.

Na prelasku sa 29. na 30. jun, od 3.00, igraće pobednik grupe gde su Holandija i Japan sa Marokom.

Od trenutno izvesnijih scenarija očekuje se da Španija igra protiv Austrije ili Alžira, Argentina sa Zelenortskim Ostrvima ili Saudijskom Arabijom, dok će Hrvati ako osvoje drugo mesto u grupi na Holandiju

Šesnaestina finala će trajati do noći između 3. i 4. jula, a već 4. jula uveče po srednjeevropskom vremenu počinje osmina finala.