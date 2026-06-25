Kako kaže iskusni litvanski centar, nikada u životu nije video da neko toliko radi i trenira kao Nikola Jokić.

-Ljudi vide jednu fotografiju, neko pojavljivanje u javnosti ili ga vide kako pije pivo i vrlo lako se stvori mišljenje da ne radi ništa. Međutim, ne vide šta se sve dešava i koliko radi iza zatvorenih vrata. Jokić je savršen primer toga. Svi pričaju kako popije pivo s vremena na vreme, uživa u životu i ima hobije van košarke, ali ja za 14 godina profesionalne karijere nisam video nikoga ko radi više od njega - rekao je Valančijunas u podkastu "Off the Record".

Trenira srpski centar uvek punom parom, redovno i dodatno.

-U hali je rano ujutru, šutira, ostaje dodatno da radi posle treninga. Posle svake utakmice išli smo u teretanu. Posle svake. On odigra 40 minuta, ja osam, a onda odradimo potpuno isti trening. Njegova radna etika je nešto posebno.

Litvanac smatra da javnost često stvara pogrešnu sliku o srpskom centru.

-Možda leti popije pivo, možda vidite snimke sa konjima. To je njegova stvar. Ono što ljudi ne vide jeste svakodnevni rad. Svi primete video sa konjima ili mene kako pijem pivo pored logorske vatre tokom odmora. Da, uradio sam to i verovatno ću ponovo. Ali kada dođe vreme za posao, onda se radi. Spustiš glavu i odradiš ono što treba.

Valančijunas je otkrio i detalje Jokićeve rutine oporavka nakon utakmica.

-Ja sam već prilično umoran posle mečeva. Istuširam se, odem u teretanu i završim sve što treba. Ako utakmica počne u osam uveče, verovatno izlazim iz hale oko 23 časa. A u 23 časa Jokić je i dalje na stolu za masažu. Još jedna masaža, dodatni oporavak, možda još 45 minuta ili sat vremena brige o telu. Šta god da zahteva pažnju, on to rešava. Posle teretane, tuširanja i svega ostalog, uvek ima rutinu. Sve je isplanirano. Neverovatno je koliko konstantno radi. Tokom sezone izgleda kao da nema život van košarke. Samo rad, rad, rad. A onda dođe leto i sve izgleda potpuno drugačije - zaključio je Valančijunas.

Mit da Srbin na trenira i da nije posvećen košarci, još jednom je razbijen.

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