Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine pobedila je Katar sa 3:1 u poslednjem kolu grupe B na Svetskom prvenstvu i po prvi put u istoriji se plasirala u nokaut fazu Mundijala.

Ipak, senku na istorijski uspeh bacili su navijači "zmajeva".

Naime, navijači Bosne i Hercegovine umalo su ličnovali jednog mladića za vreme utakmice protiv Katara samo zato što je poneo srpsku zastavu. Momak je na sebi imao dres Bosne, ali u rukama je držao našu trobojku. Međutim, čim su to videli, Bosanci su poput hijena okružili mladića, žestoko ga vređajući, preteći mu i verbalno i gestikulacijama.

Samo su čekali trenutak da uplašeni mladić okrene glavu, pa su mu iz ruke otrgli srpsku zastavu! Potom su krenuli sa njom ka nižim delovima tribine, dok je ostatak navijača burno pozdravio otimanje naše nacionalne zastave.

Da bruka i sramota budu još veće - sve vreme je pored besnih bosanskih huligana stajao čovek u dresu hrvatske reprezentacije!!! On nikome nije smetao, niti mu je iko prišao i rekao mu da skine dres, a kamoli da ga je neko jurio, pretio mu i pokušao da ga linčuje!

Bosanski portal "Crna hronika", koji je i objavio snimak skandala sa stadiona u Sijetlu, tvrdi da se posle toga sve smirilo i da mladić koji je imao srpsku zastavu nije povređen.



