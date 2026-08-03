Ovo je Prvo EP za takmičarke i takmičare do 23 godine.

Anđelija Stevanović je postala prva šampionka EP vazdušnom puškom za mlađe seniorke u pojedinačnoj konkurenciji, dok je Anastasija Živković izborila bronzu u istoj disciplini.

Stevanović i Živković su, zajedno sa Ljiljanom Cvetković, osvojile i zlato u ekipnoj konkurenciji.

Streljački savez Srbije (SSS) navodi da je Stevanović postigla seniorski evropski rekord kvalifikacija, a tim Srbije je oborio kontinentalni juniorski ekipni rekord.

Stevanović je ubedljivo osvojila prvo mesto u kvalifikacijama sa 637,1 krugom, popravivši za dva deseta dela kruga dosadašnji seniorski evropski rekord Nemice Ane Jansen. Ostvarenje srpske reprezentativke je i novi juniorski kontinentalni rekord, daleko bolji od dosadašnjeg - 634,6 krugova, koji je držala Turkinja Altun.

Stevanović je na kraju osvojila zlatnu medalju sa 252,6 krugova, dok je druga bila Regina Vince iz Mađarske sa 252,3. Živković je stigla do bronzane medalje sa 230,5 krugova.

Srbija je u ekipnoj konkurenciji osvojila zlatnu medalju sa 1.894,3 kruga, što je novi evropski juniorski rekord. Ukrajina je osvojila srebro sa 1.885,2 kruga, dok je Turska bila treća sa 1.880,9.