Srpkinja Nina Milošević (29) pregazila je Amerikanku Hejli Kovan...

Nakon što joj je Nina Milošević zadala seriju udaraca koji su značili poraz, Hejli Kovan je odlučila da se povuče iz MMA! Bio je ovo njen četvrti uzastopni UFC poraz, a pošto joj je istekao ugovor odlučila je da Nini Milošević poželi sve najbolje i svoj život odvede u nekom drugom pravcu...

-Kakva je to privilegija bila da živim život iz snova... Pun padova i promašaja? Da. Pun uspeha? Da. Težak dan je iza mene, imala sam sjajan kamp i neverovatnih nedelju dana u Srbiji. Bila sam spremna, zdrava i orna da napravim spektakl. Borila sam se dobro dok me protivnica nije udarila u stomak i ugasila mi organe. Tako je - kako je. Prilagodila sam se na neke stvari tokom kampa i na to sam ponosna. Hvala svima koji su bili uz mene proteklih godina, volim vas sve. Najviše sam zahvalna Bogu i Isusu Hristu što sam dobila šansu da živim sjajan život o kakvom se sanja. Nadam se da sam se tokom vremena provedenog u UFC dobro predstavila. Idemo dalje - saopštila je Hejli Kovan nakon što je sabrala utiske iz Beograda.

"Bila sam mala gimnastičarka u Teksasu i sa 23 godine odlučila da postanem MMA borkinja. Ponosna sam na sve što sam uradila. Uzbuđena sam zbog sledećeg poglavlja, takođe. Zahvalna sam treneru Deniju Dejvisu što je video nešto u meni i što mi se posvetio. Napravili smo sjajne stvari. Pokazala sam neke od njih iako sam imala malo vremena za to u Beogradu. Hvala i Melisi Kroden jer zna kroz šta smo sve prošle i ne postoji druga osoba na planeti sa kojom bih to prolazila. Nini Milošević bih poručila da sam uživala u plesu i da jedva čekam da vidim njenu karijeru. Poslednjih par meseci sam bila jako blizu ispunjenja nekih ciljeva. Očigledno je da nisam htela da se završi ovako, ali sam zdrava, srećna i zahvalna. Zauvek zahvalna UFC na velikoj prilici. Nisam dobila karijeru o kakvoj sam sanjala, ali život mi je bacio par bombi i uspela sam da prevaziđem prepreke. Neverovatno je služiti Bogu koji nam je srce ispunio radošću. Hvala Bogu, hvala Isusu. Slava Bogu i jedva čekam šta me dalje čeka. Gotovo i pozdrav", napisala je Amerikanka.

Tokom profesionalne karijere Hejli Kovan je upisala sedam pobeda i šest poraza. Nije se najbolje snašla u UFC, gde je odradila samo četiri meča i na svakom od njih upisala je poraz. Ujedno, to je razlog zašto se sa 34 godine povlači iz MMA, spremna da otvori novo poglavlje u svom životu.

Nina Milošević je do sada odradila deset profesionalnih borbi, a ima učinak od devet pobeda i jednog poraza - na debiju u novembru 2023. godine. Meč protiv Hejli Kovan bio joj je prvi pod okriljem UFC, a nadamo se da će i u narednim godinama Nina imati zapažene rezultate u ovoj organizaciji.