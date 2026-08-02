Muška odbojkaška reprezentacija Poljske osvojila je zlatnu medalju u Ligi nacija, pošto je danas u Ningbou u finalu Završnog turnira pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 3:2, po setovima 25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10.

Najefikasniji u reprezentaciji Poljske, koju sa klupe predvodi srpski trener Nikola Grbić, bio je Kamil Semenjuk sa 17 poena, dok su Vilfredo Leon i Tomaš Fornal zabeležili po 15.

U selekciji SAD najbolji je bio Džejk Hejns sa 21 poenom, dok je Metju Anderson dodao 20.

Poljska je treći put u istoriji osvojila zlatnu medalju u Ligu nacija posle 2023. i 2025. godine. Reprezentacija SAD je četvrti put u istoriji poražena u finalu LN. Amerikanci su prethodno poraženi u finalima LN 2019, 2022. i 2023. godine.

Bronzanu medalju osvojila je Slovenija, koja je ranije danas u meču za treće mesto savladala Japan rezultatom 3:1, po setovima 25:21, 26:28, 25:22, 25:22.