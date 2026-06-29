Trener tima iz Humske, Saša Ilić otkrio je šta najviše traži od igrača.

-Čeka nas pet pripremnih utakmica, dovoljno prostora za sve igrače da dobiju minutažu. Bitno je da na svakom treningu daju maksimum i prate instrukcije stručnog štaba. Da izbegnemo povrede i da se spremni vratimo u Beograd... Partizan mora da igra mnogo intenzivnije. Imamo mladu i poletnu ekipu koja je fizički sposobna da izdrži ritam. Tražim od igrača da iskorene navike da igraju sa više dodira. Najteže je igrati najjednostavnije. Osnovna tačka je disciplina - rekao je Ilić.

On je imao i jasnu poruku.

-Moje emocije prema Partizanu su poznate. Nisam ni spasilac, ni čudotvorac, ja sam trener koji će se truditi da, zajedno sa ljudima sa kojim radim, izvučem maksimum iz ove ekipe Partizana.