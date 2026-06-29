Prioritet trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića u ovom prelaznom roku je angažovanje levonogog štopera, navodi portal “MaxBet sport“.

Cilj je da se tako ostvari kvalitetniji balans u poslednjoj liniji i veće mogućnosti za izgranju akcija iz zadnje linije. Svi štoperi koje Stanković trenutno ima u ekipi su desnonogi, a to su Tebo Učena, Miloš Veljković, Rodrigao, Strahinja Eraković i mladi Stefan Gudelj.

Stankoviću je potreban igrač koji bi mogao da odradi zadatke poput Aleksandra Dragovića u njegovom prvom mandatu na klupi srpskog šampiona.

Do sada je razmatrano više opcija iz Italije i Belgije, a u poslednje vreme su Zvezdi ponuđeni i centralni defanzivci iz Grčke i Belgije.

Ostaje da se vidi šta će biti konačna odluka i ko će na "Marakanu"...

Pred Zvezdom je vruće leto, a mnogo toga je već odrađeno.