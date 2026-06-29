Kapiten fudbalske reprezentacije Zelenortskih Ostrva, 36-godišnji Rajan Mendes, optužen je za silovanje žene koja je bila angažovana kao prevodilac tima tokom boravka u Novom Zelandu u martu ove godine.

Žrtva je državljanka Brazila, a angažovao ju je Fudbalski savez Zelenortskih Ostrva za rad tokom "FIFA Series" turnira. Čitav slučaj je isplivao sada, dok traje Mundijal.

Prema navodima koje je preneo brazilski medij Globo, incident se dogodio u hotelu u Oklendu gde je reprezentacija odsedala. Žrtva tvrdi da je 27. marta, nakon utakmice protiv Čilea, pozvana na sastanak u jednu hotelsku sobu. Kada je stigla, shvatila je da je reč o privatnom druženju, a ne o zvaničnom sastanku, i odlučila je da ode.

Prema njenim rečima, Mendes ju je pratio do njene sobe, a kada je ona otvorila vrata nakon što je pokucao, on je na silu ušao unutra.

U izjavi datoj novozelandskoj policiji, koju prenosi Globo, navodi se da je Mendes davio, udarao pesnicama, grizao i potom silovao ženu. Nakon napada, ona je napravila fotografije modrica na vratu koje je dostavila brazilskom mediju.

Kasnije se obratila klinici za žrtve seksualnog nasilja. Forenzičkim pregledom utvrđene su modrice na njenom vratu, dojkama i usnama, dok su genitalnim pregledom pronađene „dve kružne lezije, bolne na dodir“. Rezultati ovog pregleda poslati su policiji Novog Zelanda 10. aprila.

Ostaje da se vidi epilog...

Žrtva tvrdi da je incident prijavila najmanje trojici zvaničnika Fudbalskog saveza Zelenortskih Ostrva, ali da nije dobila nikakav odgovor. Zbog toga su ona i njen suprug 10. maja poslali zvanične žalbe Fudbalskom savezu Zelenortskih Ostrva i krovnoj fudbalskoj organizaciji FIFA, priloživši medicinski izveštaj kao dokaz. Oni su zahtevali da se Mendesu zabrani učešće na Svetskom prvenstvu, ali žena tvrdi da od FIFA-e tada nije dobila odgovor.