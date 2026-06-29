Jedna osoba je ubijena, a druga teško ranjena u pucnjavi koja se dogodila u centru San Hozea u Kaliforniji, u području gde su se navijači okupljali radi zajedničkog gledanja utakmica Svetskog prvenstva.

Pucnjava se dogodila na trgu San Pedro, jednom od gradskih mesta gde su organizovana javna okupljanja i "fan zone" sa velikim ekranima, iako u tom trenutku nije bilo aktivnog prenosa utakmice, preneo je Rojters.

Prema policijskim informacijama, napad se desio dok su se ljudi nalazili u "fan zoni", a okolne ulice su ubrzo zatvorene.

Jedno je sigurno, ovo Svetsko prvenstvo su obeležili strašni skandali...