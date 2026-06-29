Lionel Mesi i Argentina imaju neverovatno podršku na Svetskom prvenstvu... Ipak, navijači "gaučosa" pokazali su i jednu drugu stranu.

Na svim mečevima imaju neverovatnu podršku, a detalj posle duela između Argentine i Jordana u Dalasu pokazuje veliku solidarnost među navijačima „gaučosa“.

Jedan od njih je na stadionu izgubio novčanik. Pronašao ga je drugi navijač i podigao uvis ne bi li to neko primetio.

Kako je bila gužva i niko se nije javljao, navijači su smislili orginalan način da dozovu vlasnika. Videli su kako se zove na ličnoj karti, a onda su svi krenuli da skandiraju njegovo ime.

Posle 20 sekundi srećni vlasnik se javio, a i on i momak koji je pronašao novčanik završili su na ramenima ostalih navijača.