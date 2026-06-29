-Kada sam se upoznala sa Paulom Badosom rekla sam joj da sam mislila da je ku*ka, a ona mi je odgovorila da je mislila da sam ja ku*ka. Tada sam joj rekla da izgleda da to nije tačno i da možemo da budemo prijateljice. Složila se i rekla da smo dosta slične. Deluje mi da je to samo stav koji nosimo na terenu - rekla je Sabalenka.

Nastavila je u istom ritmu.

-Kada me prvi put vidite verovatno će jedna od prvih stvari koju pomislite da bude da sam kučka zbog mog slovenskog izraza lica. To mi ne pomaže - nasmejala se Arina.

Objasnila je beloruska teniserka zbog čega neki ljudi steknu pogrešan utisak o njoj.

-Kada hodam sa tim ravnim izrazom lica, bez emocija, mogu da izgledam dosta agresivno. Zato razumem zašto neki ljudi misle da sam ku*ka. Međutim, kada me bolje upoznate, onda shvatite da je to samo nešto sa čim sam rođena - zaključila je Sabalenka.