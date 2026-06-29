Lola Radivojević, najbolje rangirana srpska teniserka, nalazi se na 148. mestu na najnovijoj WTA listi, dok je Teodora Kostović, koja će danas debitovati na Vimbldonu, sad na 184. poziciji.

Radivojević je pala za jednu poziciju u odnosu na prethodnu listu, pa je sad 148. sa 520 bodova. Kostović je zadržala 184. poziciju sa 415 bodova, a danas će debitovati na Vimbldonu gde će igrati protiv svetskog broja jedan, Beloruskinje Arine Sabalenke.

Olga Danilović koja zbog trudnoće ne igra od marta i neće igrati još najmanje godinu dana, pala je za 16 mesta i trenutno je 216. teniserka sveta.

Iza Sabalenke, na vrhu WTA liste su Kazahstanka Elena Ribakina, Poljakinja Iga Švjontek, Amerikanka Džesika Pegula i Ruskinja Mira Andrejeva. Šesto i sedmo mesto zauzimaju Amerikanke Amanda Anisimova i Koko Gof, dok je Ukrajinka Elina Svitolina i dalje osma. Čehinja Karolina Muhova je sad deveta, dok je Kanađanka Viktorija Mboko na desetom mestu.