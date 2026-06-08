

Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević pokvarila je plasman za pet pozicija i trenutno se nalazi na 152. mestu na najnovijoj WTA listi sa 515 poena.

Drugorangirana srpska teniserka Teodora Kostović je napredovala za pet mesta i od danas je na 182. poziciji na WTA listi sa 421 bodom. Olga Danilović je pokvarila plasman za 46 mesta i trenutno je 197. teniserka sveta sa 369 poena.

Beloruskinja Arina Sabalenka i dalje je najbolja teniserka sveta sa 9.090 poena, Elena Ribakina iz Kazahstana je druga sa 8.143 boda, dok je Poljakinja Iga Švjontek zadržala treće mesto sa 6.733 poena.

Američke teniserke Džesika Pegula i Amanda Anisimova su napredovale za po jednu poziciju. Pegula je četvrta, a Anisimova peta igračica sveta.

Ruskinja Mira Andrejeva, koja je osvojila Rolan Garos, popravila je plasman za dve pozicije i trenutno je šesta na WTA listi.

Amerikanka Koko Gof nazadovala je za tri mesta i od danas je sedma teniserka sveta, dok je Ukrajinka Elina Svitolina pala na osmu poziciju.

U TOP 10 najboljih teniserki sveta nalaze se još Kanađanka Viktorija Mboko i Čehinja Karolina Muhova.