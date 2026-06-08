Iako se u prvi mah činilo da je sve gotovo, bugarski reprezentativac Kristijan Balov još uvek neće pojačati Crvenu zvezdu.

Predsednik Slavije iz Sofije Ventseslav Stefanov oglasio se za tamošnji "Sportal" i otkrio da dogovora nema, bar ne trenutno.

- Nema napretka što se tiče Balova, nismo postigli nikakav dogovor sa Zvezdom. Bio bih srećan da ode u ovaj klub, to je evropski brend, ali će oni morati prvo da poprave ponudu. Tada ćemo sesti i razgovarati - rekao je Stefanov.

Podsetimo, prethodnih dana pisalo se o transferu u Zvezdu vrednom 2.500.000 evra.